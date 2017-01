​ Berisha: Në emër të drejtësisë është bërë padrejtësi

Deputeti i Nismës, Zafir Berisha, në debatin që është duke u zhvilluar në Kuvend për arrestimet e aktivistëve të Vetëvendosjes, tha se kjo është një temë bukur shqetësuese, pasi në emër të drejtësisë është bërë padrejtësi “kjo nuk donë koment”.

“Për arrestimet e aktivistëve, rastet të tilla kemi edhe në Nisma dhe në AAK. Këtë debat, mendoj ta shfrytëzoj në formë të apelit, që përfundimisht organet e drejtësisë të shkëputen nga politika. Kapja e drejtësisë nga zyrtarë politik është dëshmuar edhe me përgjimet e publikuar vitin e kaluar. Hyrja e policisë në zyrat e LVV në 2015 ka qenë vërtet shqetësuese. Si do që të jetë mungesa e kryeministrit dhe ministres së Drejtësisë, unë mendoj se edhe kjo rezolutë do të ketë fatin e atyre si më parë”, tha Berisha, raporton KosovaPress.