Alarm: Brenda pak ditëve një kometë do ta godasë tokën

Sipas një studimi të ri, një yll udhëtar është duke iu afruar sistemit tonë diellor dhe më pas do përplaset me Tokën.

Të dhënat e gjetura nga vëzhguesi Gaia i European Space Agency, tregoi se ylli Gliese 710 do afrohet aq shumë sa të japë përplasjen e një komete.

Si rezultat, në qiell do shfaqet si objekti i shndritshëm dhe do kalojë me të shpejtë.

Astronomët Filip Berski dhe Piotr Dybcznski kanë thënë se distanca më e afërt e yllit me sistemin tonë diellor do jetë 5 herë me e afërt seç është menduar.

Nëse kjo ndodh, forca gravitacionale e yllit, forcë kjo e barazuar me 60% të masës së diellit, mund të shkaktojë një dush meteorik, i cili do ndryshojë rrugë dhe do drejtohet në planetin tonë.