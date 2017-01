Ambasadori amerikan në Beograd: SHBA s’ndryshon politikën në Ballkan

Ambasadori amerikan në Beograd, Kyle Scott, ka ripërsëritur qëndrimin se nuk priten ndryshime të mëdha në politikën në e jashtme të SHBA-së, pas marrjes së detyrës së presidentit nga Donald Trump.

Kësisoj, Scott ka thënë se nuk pret ndryshime të politikës së SHBA-së as kur bëhet fjalë për Ballkanin.

“Unë nuk kam dëgjuar asgjë nga administrata e re që do të ketë ndryshime të mëdha në politikën ndaj rajonit, që do të thotë se ne ende mbesim për integrim të rajonit në Bashkimin Evropian, si dhe në pajtimin mes vendeve”, ka thënë Scott, raporton FoNet, përcjell koha.net.

Edhe kur ishte zgjedhur president Trumpi, Scott kishte thënë se nuk pret që interesant e SHBA-ve në Ballkan të mbeten të njëjta.

“Do të fokusohemi në stabilitet, pajtimin rajonal, do të inkurajojmë vendet e rajonit të vazhdojnë modernizimin dhe reformimin drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Nuk kam parë diçka në fushatën e Trumpit, që do të më shtynte të besoja se do të ndryshojë politikën e SHBA-ve ndaj pavarësisë së Kosovës”, kishte deklaruar Scott.