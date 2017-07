Aurela Gaçe krenare për motrën e saj, shkëlqen në New York (Foto)

Sot është një ditë e madhe e mbushur plot lumturi e krenari për këngetaren Aurela Gaçe.

Ajo ka ndarë me miqtë e saj një nga lajmet më të gëzuara dhe ka të bëjë me motrën e saj Blerta Gaçe.

Ajo është bërë pjesë e kastit të aktorëve të tëatrit në New York. Këngëtarja veç krenarisë, tregon dhe pamundësisnë për të qenë atje prezentë afër motrës së saj.

‘Sa e lumtur jam per ty motra ime ,jeta ime.

Te shoh emrin tend ” Blerta Gace” mes aktoreve ne kete teater ne Neë York, per mua eshte nje ndjesi qe se pershkruaj dot. Duke ditur sa shume e doje kete, duke e ditur sa shume kerkove e punove, duke e ditur sa mijera e mijera aktore te rinj ka ne ato rruge qe kurre se prekin endrren , duke e ditur sa e eger eshte bota e artit sidomos ne nje metropol si i Neë York-ut ( edhe ketu eshte I njejti ne miniature) , kam nje çĺirim ne shpirt.

Une e di çdo te thote te preket endrra prandaj jam kaq e lumtur per ty .

Do te doja te isha aty me ty e te ndjeja cdo emocion live , te perjetoja diçka qe e di mire çdo te thote per shpirtin. Te gezoja me ty ashtu siç ti ke gezuar per mua. Te do motra shume…

Faleminderit Zot gjithmone , edhe ne humbje e rrezime, sepse ato bejne njeriun me te forte , jane mesime per te luftuar me fort.' Shkruan këngëtarja e njohur e skenës Aurela Gaçe.