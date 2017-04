Bellerin, objektivi numër një i Barcelonës

Sipas medieve në Spanjë, mbrojtësi Arsenalit, Hector Bellerin ka dalë si objektivi kryesor i transferimeve të Barcelonës për këtë afat të verës.

Të gjithë mediat spanjolle dhe evropiane janë njëzëri për të ardhmen e mbrojtësit spanjoll, Hector Bellerin.

Sipas gazetës Marca, 22-vjeçari spanjoll do të ketë përparësi si prioriteti numër një i Blaugranëve në tregun e transferimeve, përcjell Telegrafi.

Edhe raportet e mëparshme në El Mundo Deportivo dhe Diario Sport thonë se ai mund të jetë i destinuar për të kaluar në Camp Nou, pavarësisht nënshkrimit të një marrëveshje gjashtë-vjeçare në fillim të sezonit me Arsenalin.

Katalanasit kanë mungesë në krahun e djathtë të mbrojtjes pas largimit të Dani Alves në Juventus së bashku me formën e dobët dhe lëndimin e Aleix Vidal, duke e lënë vetëm Sergi Roberto si alternativë të këtij krahu.

Bellerin u diplomua në akademinë La Masia të Barcelonës, përpara se të transferohej në skuadrën londineze në vitin 2011, ku ka bërë 102 ndeshje në katër sezonet në skuadrën e parë, duke shënuar tre gola.

Në raportet thuhet se Arsenali do të kërkojë 40 milionë euro për Bellerinin, ndërsa muajin e kaluar drejtori sportiv i Barcelonës, Robert Fernandez pranoi se çdo marrëveshje me të do të ishte e vështirë. /Telegrafi/