Berisha kujton Ibrahim Rugovën, deputetja e PD-së kërkon shtatore në Tiranë: Për veprën e tij të pavdekshme!

Ish kreu i PD-së, Sali Berisha kë përkujtuar sot me disa foto dhe një mesazh ditën e ndarjes nga jeta të ish presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova.

“Ne pervjetorin e ndarjes nga jeta! Nderim përjetë gjeniut te politikes shqiptare, arkitektit te Kosoves se Pavarur, mikut tim, presidentit Ibrahim Rugova!”, shkruan Berisha në mesazhin e tij.

Ndërkohë që deputetja demokrate, Mimoza Hajdermataj ka propozuar ngritjen e një shtatoreje për Rugovën në Tiranë. “Nder dhe lavdi për jetë, legjendarit të Kombit, Presidentit Ibrahim Rugova. Zemrës së Kombit, metropolit të shqiptarisë, Tiranës tonë, i mungon një shtatore. Një shtatore që do të përjetësonte mirënjohjen kombëtare për veprën e Tij të pavdekshme. Edhe pse qysh prej vitit 2014, kur me iniciativen e Z. Lulzim Basha dhe me kontributet vullnetare te qytetareve te Tiranes eshte realizuar dhe eshte gati shtatorja e Presidentit Ibrahim Rugova, kjo nuk gjeti mirekuptimin dhe mbështetjen e pinjollëve të diktaturës në pushtet. Për ta më të rëndësishme janë bunkerët”, shkruan ajo. /Gazeta Express