Berlinale-Një film hungarez fiton ”Ariun e artë”

Më poshtë vijojnë fituesit e Festivalit të 67-të të kinemasë në Berlin, i quajtur ndryshe Berlinale:

– Filmi më i mirë: “Testrol es lelekrol” (On Body and Soul) Ildiko Enyedi, Hungari

– Çmimi i madh i jurisë ”Ariu i argjendtë”: “Felicity” Alain Gomis, Francë/Senegal/Belgjikë/ Gjermani/Liban

– Regjisori më i mirë: finlandezi Aki Kaurismaki për filmin “Toivon tuolla puolen” (Next coast of hope” Finlandë/Gjermani

– Aktorja më e mirë: Kim Min-hee ”Bamui haebyun-eoseo honja” (On the Beach at Night Alone) i Hong Sang-soo, Koreja e Jugut

– Aktori më i mirë: austriaku Georg Friedrich ”Helle Nächte” (Bright Nights) i Thomas Arslan

– Skenari më i mirë: “Una mujer fantastica” (A Fantastic Woman) i Sebastian Lelio, Kili/SHBA/Gjermani/Spanjë

– Dokumentari më i mirë: “Istiyad Ashbah” (Ghost Hunting) i Raed Andoni, Territoret Palestineze

– Filmi më i mirë me metrazh të shkurtër: “Ensueño en la Pradera” (Reverie in the Meadow) i Esteban Arrangoiz Julien, Meksikë.