Besa Gaxherri i thotë Albulena Haxhiut: Mshele mori mo

Gjatë debatit që është duke u zhvilluar në Kuvendin e Kosovës për arrestimin e aktivistëve të Vetëvendosjes, deputetja e LDK-së, Besa Gaxheri, iu drejtua deputetes Albulena Haxhiut, me fjalët “mshele mori mo. Nuk ka gjë më e ulët për mua se me u marrë me ju deputete”.

Ky debat u nxit derisa Haxhiu ndërhyri në fjalën e Gaxherrit, e cila e akuzoi LVV-në së ajo është për të hedhur gaz dhe me i dëmtuar institucionet e Kosovës dhe po ashtu kërkoi të di cili është qëllimi i këtij debate, raporton KosovaPress.