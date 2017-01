Betimi i zëvendëspresidentit Pence

Para Presidentit Trump, betimin e ka dhënë zëvendëspresidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mike Pence.

“Unë Mike Pence, betohem solemnisht se do ta mbështes dhe do ta ruaj Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara nga armiqtë, të huajt dhe të brendshmit, do te mbajë besimin e vërtetë. E marr këtë obligim i lirë, pa asnjë rezervë mendore ose qellim të invazionit dhe se unë me besnikëri do të kryejë detyrat e zyrës në të cilën unë jam gati të hyjë. Zot me ndihmo”, ishin fjalët e zëvendëspresidentit Pence, transmeton KosovaPress.