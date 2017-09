Dalin fotot pas dasmës...Ja si festoi Marina me kushëriën e saj Vip (Foto)

Dasma e Marinës dhe Getoarit do të mbetet gjatë në kujtesën e fansave të tyre.

Pjesë e saj ishin dhe emra të njohur të ekranit. Një prej tyre ishte dhe këngëtarja e dashur e publikut shqiptar. Evi Reci, e cila është dhe kushëria e nuses më të përfolur të momentit i ka kushtuar një dedikim special bukuroshes të sapo martuar.

‘Nese do doja te kisha nje moter do e kisha pikturuar me portretin dhe shpirtin tende. Jam e lumtur qe isha pjese e dites tende me te rendesishme poci. Kam nje porosi: Ji e lumtur, se e meriton.’-shkruan këngëtarja dhe moderatorja Evi Reci.

Evi është një nga talentet shqipatre që jeton dhe ushtron profesionin në shtetin fqinj të Italisë./ Gazeta Express/