Edhe Endriti në dasmën e djalit të Grabovcit, shikoni sa elegant duket (Foto)

Presidenti i i Kosovës, Hashim Thaci nuk ka mundur të jetë në dasmën e dalit të Grabovcit-Ngadhnjimit, por në të ka quar djalin e tij Endritin, shkruan Magazina.al.

Endriti i cili sapo ka mbushur 18 vjet po qëndron në një tavolinë me shokët e babit; Veselin, Haradinajn, Kucin e Lushtakun. Në fotot e siguruar nga Magazina.al, shihet se Haradinaj por edhe Lushtaku kanë trëguar një afërsi më të madhe me Endritin, i cili megjithë respektin që po i bëhët nga më të vjetrit ai po ka dëshirë të qëndrojë në një tavolinë me gjeneratën e vet. Magazina.al