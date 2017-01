“FSK i ka të gjitha kapacitetet për t’u bërë ushtri”

Ish komandanti I Përgjithshëm i FSK-së Kadri Kastrati, ka thënë se Forca e Sigurisë së Kosovës i ka të gjitha kapacitetet e veta operacionale për të qenë një forcë e re ushtarake.

Kastrati madje thotë se institucionet e Kosovës mund ta formojnë ushtrinë e Kosovës edhe pa përkrahjen e Listës Serbe.

“Qeveria e Kosovës dhe Parlamenti mund ta bëjnë këtë në bashkëpunim me partneritet ndërkombëtar dhe pa e ndryshuar Kushtetutën. Le ti mbetet emri Forcë e Sigurisë, por forcës së tanishme t’i jepet misioni ushtarak, dhe nga ai mision të dalin detyrat, me armatim dhe pajisje të reja që do ti duhet që të ecë përpara e të mos rri në një vend siç është duke ndenjur”, tha Kastrati në një prononcim për televizionin publik.

Duke komentuar deklaratat e sekretarit Amerikan të Mbrojtjes, James Mattis për shndërrimin e FSK-së në ushtri, Kastrati tha se ShBA ka qenë mbështetëse kryesore e FSK-së, dhe deklarata e Mattis ka treguar për mbështetjen e vazhdueshme e Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës.

Amerikanët që nga formimi i FKS-së kanë qenë partneriteti jonë strategjik dhe mbështetësi jonë në çdo aspekt. Duke filluar nga pajisjet që I kanë dhënë Forcës së Sigurisë së Kosovës në mënyrë që ajo të zhvillohet, që të jetë e gatshme që t’i kryej detyrat”, tha Kastrati.