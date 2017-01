Izraeli konfirmon ndërtimin e vendbanimeve të reja pas inaugurimit të Trump

Izraeli ka konfirmuar ndërtimin e qindra shtëpive të reja në Jeruzalemin e pushtuar Lindor, pasi presidenti amerikan pro-Izraelit Donald Trump mori detyrën.

Kryetari i Komisionit për planifikim dhe ndërtimin e qytetit të Jerusalemit, Meir Turgeman i tha AFP-së: “Tani më në fund mund të ndërtohet.”

Kryeministri izraelit thuhet se ka vonuar miratimin duke pasur parasysh kundërshtimin e Barak Obamas, i cili i zemëruar me Izraelin, lejoi një rezolutë të OKB-së kundër vendbanimeve.

Vendbanimet në Jeruzalemin Lindor konsiderohen të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, edhe pse Izraeli e kundërshton këtë.

Në fillim të takimit me kabinetin e tij të dielën, kryeministri Benjamin Netanyahu tha se do të flasë me Trump të dielën në mbrëmje.

“Ka shumë çështje mes nesh, duke përfshirë edhe çështjen izraelito-palestineze, situatën në Siri dhe kërcënimin iranian,” tha ai, transmeton KosovaPres