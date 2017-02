Ja cilat vende do të mbesin pa rrymë ditëve të ardhshme

KEDS njofton se ditëve të ardhshme do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa vende në Kosovë.

Ja cilat janë ato:

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 11.02.2017 në TS 35/10 kV Ferizaj 2 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Kosovapetroll (Kodi:40041003) prej orës 09:00 deri në orën 09:15 dhe prej orës 15:50 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ferizaj, Prelezi, Terrnovci, Muhovci, Euromiti, Luzha, Prelezi, Ujësjellësi dhe Talinovci.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ormanit 0.4kV ne TS: 40041003073 (Isa III)- Prelez i Jerlive.

2.

Më 11.02.2017 në TS 35/10 kV Ferizaj 3 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Jererci (Kodi:40042003) prej orës 09:00 deri në orën 09:15 dhe prej orës 15:45 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Naim Beka dhe fshatrat: Manastirc, Balaj, Nerodime dhe Jezerc.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ormanit 0.4kV në TS: 40042003191në fshatin Nerodime e Epërme, Lagjja Reka.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 13,14,15.02.2017 në TS 35/10 kV Kaçanik do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Kaçaniku i Vjetër (Kodi:40043007) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Vishi, Skender Hoda, Kulla Doganaj, Elezaj, Rakaj, Hoda, Çadraku, Reqët Kaqanik, Kaqaniku i Vjetër, Doganaj, Habib Mani, Jeta Company dhe TS Begracë.

Arsyeja e ndërprerjes: dislokimi i përhershëm i linjës 10 kV nga Autostrada bahet për nevojat e ndërtimit të autostradës Prishtinë- Hani i Elezit.

Prishtinë

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 13.02.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV J6 Rezervaret-KFOR (Kodi:13000002) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kulla Bardhosh, Bernica 1, Bernica 2, Kulla Bardhosh 2, Drenofci, Barileva, Prugofci, Kodra e Trimave, Kuvilabi dhe Bërnica e Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: energjizimi i një pjese të LP 10(20) kV, LOT 2 Podujeva nënprojekti Barilevë.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 11.02.2017 në TS 35/10 kV Drenas do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Drenasi 1 (Kodi:16021002) prej orës : 11:00 deri në orën : 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qendra, qyteti Drenas, Kuvendi Komunal.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ormanit 630 kVA.

2.

Më 14.02.2017 në TS 110/35/10 kV Palaj do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Palaj (Kodi:18024001) prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lajthishtë, Hamidi, Bivolak, Grabovc i Epërm, Grabovc i Ultë, Shipitulla deh Sibovci.

Arsyeja e ndërprerjes: promontimi i shtyllave.

3.

Më 14.02.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 7 do të shkyçet:

· Dalja 0.4 kV Matiqani 1 (Kodi:19000041004.) prej orës : 11:00 deri në orën : 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Matiqani 1.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i transformatorit energjetik.

4.

Më 13.02.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 2 do të shkyçet:

· Dalja 0.4 kV Rezervari 1/1 (Kodi:11000018087) prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Rezervari 1/1.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i transformatorit energjetik.

5.

Më 13.02.2017 në TS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Lum i Madhë (Kodi:15019006) prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Millosheva , Te Sherif Petro , Amazona, Stanovci, Graca, Babimoci, Stanovc I, Stanovc II, Lumi i Madh, Lumi i Madh Banesat, Prilluzha, Stanovc Haradinaj, konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: promontimi i shtyllave.