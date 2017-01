Ja deri kur do të zgjasin reshjet e mëdha të borës!

Moti i ftoftë dhe me reshje të borës do të vazhdoj edhe për disa ditë.

Kështu të paktën thonë nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

Besim Aliu, nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës për Gazeta Blic tha se ky moti do të vazhdoj të jetë i tillë edhe ditëve në vijim.

“Vikendi do të jetë i ftohtë deri -19 grade, reshjet do të dobësohen gjatë ditës me temperatura të ulëta”, tha ai.

“Bora do të jetë prezentë për një periudhe të gjatë”, janë fjalët e Besim Aliut.

Ndryshe, Kosova nga e mërkura në mbrëmje është kapluar nga bora e madhe dhe nga temperaturat e ulëta. /GazetaBlic.com