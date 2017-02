Kim Kardashin 5 muaj më parë ishte në Paris ku edhe ndodhi eksperienca më e keqe në jetën e saj, dhe ju grabitën shume bizhuteri me vlera të mëdha.

Tani pas 5 muajve ylli i “Keeping Up With the Kardashian” është duke menduar të shkojë përsëri, shkruan “DailyMail”. Kjo për arsye se bashkëshorti i saj Kayne West do të kishte dëshirë që ajo të ishte prezent në “Paris Fashion Show”, transmeton KosovaPress.

Në atë shfaqje siç duket do të ecë në pasarelë motra e saj Kendall Jenner.