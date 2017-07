Largoni erën e keqe në guaskën e banjos, vetëm përmes këtij përbërësi

Pastrimi i tualetit është një nga punët më të pakëndshme që një grua mund të kryej.

Mirëmbajtja e një guaske të tualetit në freski dhe të pastër është shumë e rëndësishme për mirëqenien e gjithë familjes suaj.

Jo vetëm që një guacë tualeti e pastër do të mbajë erë më të mirë, por do t’ju mbrojë nga virusët që përhapen. Ky truk i thjeshtë do t’ju lehtësojë pastrimin e tualetit tuaj.

Në vend që të hidhni paratë tuaja në marka të shtrenjta pastrimi, të mbushur me kimikate të ashpra dhe tretëse, ju mund të përgatisni një pastrues të tualeteve shtëpiake që do të neutralizojnë të gjitha aromat, do të bëjë eliminimin e baktereve dhe t’i japë freski guaskës së tualetit tuaj!

Përbërësit që ju nevojiten:

60 ml. të lëngut të limonit

140 gr. sodë buke

1/2 e lugës së çajit uthull

1 lugë çaji peroksid hidrogjeni (3%, mund ta gjeni në farmaci)

15-20 pika vaj aromatik

Udhëzime:

Filloni duke përzier sodën e bukes dhe lëngun e limonit në një tas të vogël. Në një tas të veçantë përzieni uthull dhe peroksid hidrogjenin, pastaj shtoni këtë përzierje në sodën e bukës dhe përzierjen e limonit, një pikë brenda një kohe të shkurtër.

Pasi të përfundoni së shtuari pika, shtoni një vaj aromatik sipas dëshirës tuaj për t’i dhënë një erë freskuese.

Merrni një lugë dhe krijoni disa forma të gjysmë-topit, vendosini ato në një letër për pergamenë të thatë. Ato do të marrin një minimum prej 4 orësh për t’u tharë, por ndjehuni lirë t’i leni ata të t-thahen brenda natës.

Sapo të jenë të thata plotësisht, ruani ato në kavanoz me ajër të ngushtuar, pranë tualetit tuaj.

Çdo herë që vëreni se guaca juaj e tualetit ka nevojë për pastrim, hidhni një gjysmë-top. Bëjeni këtë 2-3 herë në javë.

/Arbresh.info/