Kryetari i LDK-së Isa Mustafa, tha se nuk do t’i përgjigjen ftesës së Haradinajt për takim pasi kanë thënë njëherë se nuk do të hyjnë në asnjë koalicion me PDK-në.

Ai tha se ata si koalicion do të presin që PAN të provojë ta formojë Qeverinë.

Muatafa tha se takimi i kryesisë së Lidhjes Demokratike ishte për të diskutuar rreth zgjedhjeve lokale. /kp