Marine Le Pen deklaroi se do të tërhiqet nga kreu i partisë së ekstremit të djathtë në Francë, Fronti Kombëtar.

Ajo ka thënë se këtë po e bënë sepse ajo pretendon të zgjedhet presidente e Francës.

Le Pen do të përballët me kandidatin e qendrës, Emannuel Macron në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që do të mbahet më 7 maj. /Express/