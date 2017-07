Leo Di Caprio ka një ftesë për Aurela Hoxhën

Pas Afërdita Dreshajt, një tjetër shqiptare do të jetë krah aktorit Holliwood-ian Leo Di Caprio.

Ka qenë vetë Aurela Hoxha ajo që ka postuar në Istastorien e saj ftesën që donacioni i aktorit i ka bërë për të qenë pjesë e eventit të radhës.

Kujtojmë që kjo nuk do të jetë hera e parë që showgirl-i shqiptar do të takojë të preferuarin e femrave pasi ata të dy janë takuar edhe para dy vitesh në Amfar në Kanë, shkruan In.

Aktiviteti kushtuar mjedisit do të zhvillohet me 26 korrik, kauzë kjo të cilën aktori e mbron prej vitesh.

Kate Winslet, Madonna apo Tom Hanks janë vetëm disa nga emrat e yjeve botërorë krah të cilëve do të jetë Aurela në Saint Tropez Gala.