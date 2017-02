Me 10 gola të shënuar në Ligën e Kampionëve, Lionel Messi është shënuesi më i mirë i edicionit 2016-2017.

Ndërsa në total, argjentinasi ka shënuar 93 gola në këtë kompeticion, tre më pak se konkurrenti madrilen, Cristiano Ronaldo, i cili ka shënuar 96 gola.

Messi do të luajë të martën në 1/8 e finaleve të Ligës së Kampionëve ndaj PSG-së, kurse Cristiano Ronaldo do të luajë të mërkurën përballë Napolit. Që të dy do kenë mundësi të rrisin shifrën e golave./KosovaPress/