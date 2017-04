Nëse sulmet terroriste nuk ndalen në Francë, paralajmërohet luftë civile

Në Francë rrezikohet të ketë luftë civile, në rast se atje vazhdojnë sulmet terroriste, ka thënë sot Jean Messiha, koordinatori i fushatës zgjedhore të kandidates së ekstremit të djathtë, Marine Le Pen.

Për BBC Newsnight, Messiha ka thënë se nëse do ketë ndryshime në udhëheqje do ketë ndryshime edhe në forcimin e sigurisë kundër ISIS. Në të kundërtën, nëse do të ketë udhëheqje të pafuqishme, Franca do të rezultojë me forcimin e ISIS, e cila do ua mundësoj atyre kryerjen e më shumë sulmeve./Indeksonline/