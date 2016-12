Operacioni “Barcelona 2017” (Foto)

Drejtuesit e Barcelonës i pret një punë e vështirë në vitin 2017

E përditshmja sportive katallane, Sport, ka publikuar një artikull “Operacioni 2017”. Në këtë shkrim thuhet se si drejtuesit e Barcelonës i pret një punë e vështirë në vitin 2017. Jo në fushën e gjelbër, por jashtë saj.

Klubi katalunas do ta nisë misionin që të blindojë lojtarët kryesorë të ekipit, përcjell Express. Kështu, Barcelona do të tentojë të vazhdojë kontratat me: Leo Messi, Luis Enrique, Andres Iniesta, Ivan Rakitic dhe Ter Stegen.

Në majtë e fundit Barcelona ka arritur të vazhdojë kontratat me Sergio Busquets, Javier Mascherano, Neymar dhe Luis Suarezin. /Express/