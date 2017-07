Orari i reduktimeve me energji elektrike

KEDS-i, të mërkurën, ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike për qytetet e Kosovës në disa nga ditët e ardhshme.

Orari i plotë:

Prishtina

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 14.07.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Letanci(Kodi: 14000012) prej orës 09:30-12:00 dhe nga ora 15:00-18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranq, Peran, Obranq 1, 2, 3, Bradash, Bajqin, Katunishte, Lepaj, Dobratin 1, Ferma e Pulave Peran .

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave speciale në projektin Lot 8_2016 Podujevë.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 14.07.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Sharbani(Kodi: 14016003) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sharbani, Alshiqët,Halabakët, Dyzi 1 dhe 2, Tërrnavë, Vanovcë dhe Bellopojë 1,2,3,4.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

Më 14.07.2017 në NS 35/10 kV Mazgitido të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llazareva (Kodi :15019005) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llazareva, Raskova, Bakshi, Millosheva, Babimoci dhe Graca.

Arsyeja e ndërprerjes: Premontim i shtyllave në LP 10 kV.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 14.07.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Keqekollë-Hajkobillë (Kodi: 14016004) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele.

Më 14.07.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fabrika e ujit-alpet (Kodi: 14016005) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Fabrika e ujit-alpet, Green Heat.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele.

Më 14.07.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Nr 27 IMN Kosova (Kodi: 12000019) prej orës 11:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tjegullorja.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i grupit matës.

Peja

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 14.07.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Strellci ( Kodi:53000004) prej ores 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Isniq, Lebush,Strellc i epër, Strellc i ultë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases.vendosja e ndarsit.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Më 15.07.2017 në NS 110/10 kV Istogu do të ndërprerje totale prej orës 10:00-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sine dhe Mojstir, Cerrcë,Lubozhdë,Vrellë,Stupe, Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamija, Dobrusha e Mesme, Te Drejtorija, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banje, Lagja e Re Banje, Banje Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagja, Delibeg, Pompat e ujit dhe Seperacionet:Graniti dhe Loshi, Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll, Cerkolez, Qyteti,Dushkaja Bujupët, Dushkaja e Re, Dragulovc, Dubravë Ferma, Standardi, Shkolla fillore, Loshët, Banesat, Kuvendi komunal, Banesat 2, Motel Trofta, spitali dhe Lugu, Istogu i Poshtem,Muzhevin Arifaj,Muzhevin Blakaj,Muzhevin Gateri, Muzhevin 1, Ukaj,Dragolevci I ulte, Luga Kulla,Dragolevc Gateri, Shpatoll,Muzhevin Balaj Kabashte Tomoc,Sylaj Balaj LLuga,Istogu ETC,Muzhevin Jahaj Dragolevc e Reja, te KEDS-i, Shtë pia e mallrave, Istog Blinda ABB, rruga e re- Vehbi Jahaj, banesat- Gani Dreshaj, Shefqet Kabashi, NT Banana, Shtëpia e kulturë, Devolli Group.

Arsyeja e ndërprerjes: Kjo çkyçje nevojitet për krijimin e kushteve të sigurisë gjatë përgatitjeve për montimin e transformatorit T2 .

Më 16.07.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprerje totale prej orës 12:00-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavc,Gjurgjevik i vogel, Kernic, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushev e vogel, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushev e madhe, Ranoc, Berkov, Rudica, Pograxh, Qupev, Jellovc, Resnik, Jashanica, pompa bezines Gjemajl Myrtaj, FAB Metalike, Klinë, Dresnik, Dollc, Gremnikë, Dollci,Qupeva,Vlljaku,Dushi,Sferka,Perqeva,Rastoka,Kpuzi,Qeskova, Lagja Simoni,sheshi nëna Terezë,Sheshi Faruk Elezi,Rr.Abedin Rexha, Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakd dhe Sferkë, Fshati Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava, Tersteniku.

Arsyeja e ndërprerjes: Kjo çkyçje nevojitet për krijimin e kushteve të sigurisë rreth punimeve për mirëmbajtjen e T1.

Gjakova

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 14.07.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Ereniku (Kodi: 80080011) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Fehmi Agani, Lugbunari, Rr.Nënë Tereza, Qerim, Rr.Sadik Pozhegu, Rr.Wesley Clark.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi I shtylles TM ne Qerim.

Më 14.07.2017 në NS TS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 KV Ura e Terzive (Kodi :82081003) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq, Ujz.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP Ura Terezive (nderrimi i shtyllave drurit).

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më datë 14.07.2017 ne NS 35/10 kV Lipjan do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Suhadolli (Kodi:41047002) prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjen e Re-fsh Suhadoll-Skullan,Leinë, Radevë, Skullan dhe Llugë

Arsyeja e shkyçjes: Revizion i L.P.

Më datë 14.07.2017 ne NS 35/10 kV Lipjan do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Dajti (Kodi:41047007) prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Besa.

Arsyeja e shkyçjes: Testim i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës.

Më datë 14.07.2017 ne NS 35/10 kV Lipjan do të ndërprehet :

Dalja 10 kV Zjarrfikesat (Kodi:41047006) prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Rexhep Bytyqi, TS Zjarrfiksat .

Arsyeja e shkyçjes: Testim i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës.

Më 14.07.2017 në NS 35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bonus (Kodi: 41047009) prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bonita

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 15.07.2017 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10kV Koretini(Kodi:61065002) prej orës 11:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koretinë Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjellsi Korinjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave T.L.

Mitrovicë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

Më 14.07.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koshtova(Kodi 71075005) prej orës 13:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e lagjes Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizim i trafostacionit.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Më 16.07.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të kete ndërprerje totale prej orës 10:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë,Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë, L.Jashari,Fabrika e Bylmetit (Drena), QTA-ja,Sillosi,F.Municionit, Prekaz i Ulët, Prekaz i Epërm, Mikushnicë, Lubavec, Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë, Godanc, .L.Mecini, Kotorri, Qubreli, Vitak, Kostërc, Runike, Baje, Syrigane, Radisheve, Qitak.Leqin,Pemisht, Llausha, Rakinica, Kopiliq i epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i ulte, Aqarevë, Fabrika e Bllokave, Lagjja “Qyteti I”.TS Spitali,TS Barrnatorja,TS Shaban Jashar, TS Rukolli 6, TS Te 110kV, Shkolla Teknike, Morava (Fidanishte), Afrim Durmishi, Shkolla Norvegjeze, Rukolli, Banesat te Komuna, Kuvendi Komunal, Rr. 28 Nëntori, Bekim Berisha Abeja, Harun Beka, Isa Boletin i, Deshmort e Kombit, Osman Geci, Ali Gashi, Llausha, Rreci, Gecet, Vojvoda, Manastiri .L.III.e Qytetit, Klinë e Mesme, Klinë e Eperme, Kline e Ulet, Tërnavc, Kuçicë

Arsyeja e ndërprerjes: krijimin e kushteve të sigurisë gjatë përgatitjeve për montimin e transformatorit T2 .

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 14.07.2017 në NS 35/10kV Pirana do të shkyçet:

Dalja 10 kV Hasi 2(Kodi:30034003) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i Lp.

Më 14.07.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ujesjellesi (Kodi:30035002) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Ujësjellësi, Lagjja Omajve dhe Ademaj ne Zhur.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 14.07.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:

Dalja 10 kV Zhuri(Kodi:30035003) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Zhuri, Shkoza, Dobrushtë, Milaj, Gorozhubi, Planeja, Vërmica .

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.