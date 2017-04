Papadopoulou: Nuk do të dorëzohemi kurrë

Shefja e Misionit EULEX Alexandra Papadopoulou në Ditën Nacionale të Personave të Pagjetur, ka deklaruar se zbulimi i fatit të rreth 1665 personave që ende nuk janë gjetur vazhdon të jetë prioritet për EULEX-in, por derisa EULEX është këtu, ata nuk do të dorëzohen kurrë.

EULEX-i nëpërmejt një komunikate ka shfrytëzuar këtë rast për t’i përkujtuar të zhdukurit dhe gjendjen e vështirë të familjeve të tyre.

EULEX-i thotë se vazhdon të jetë i përkushtuar për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur.

“EULEX-i është këtu për t’u ndihmuar institucioneve të Kosovës, kurse Kosova duhet të ecën përpara ndërsa merret edhe me çështjet nga e kaluara, përfshirë identifikimin e personave të pagjetur. Sa më shumë kohë që kalon, aq më i vështirë bëhet procesi i identifikimit, por derisa të jemi ne këtu, ne nuk do të dorëzohemi kurrë. Zbulimi i fatit të rreth 1665 personave që ende nuk janë gjetur vazhdon të jetë prioritet për EULEX-in. Ndonëse procesi i identifikimit është i ndjeshëm, i ndërlikuar dhe kërkon kohë, është shumë me rëndësi që ai të vazhdojë me qëllim të gjetjes së përgjigjeve për vendndodhjen e të pagjeturve. “Familjet kanë të drejtë që të dinë, kurse identifikimi i saktë do të sjell respektin dhe përmbylljen për ata që i lanë pas,” tha zj. Papadopoulou.

Me këtë rast EULEX-i ka ftuar ato familje që deri më tash kanë hezituar, që të bashkëpunojnë me autoritetet, si për shembull duke i dhënë mostrat e gjakut për analiza të ADN-së, që në këtë fazë është shumë e rëndësishme për identifikim.

“Derisa EULEX-i vazhdon të jetë i përkushtuar për kërkimin dhe identifikimin e të pagjeturve, ai po punon drejt zhvillimit të kapaciteteve vendase në kuadër të Institutit të Mjekësisë Ligjore duke u përgatitur që ta bëjë bartjen e përgjegjshme të këtij procesi në pronësi vendase. Që prej fillimit të misionit në dhjetor të vitit 2008, mbetjet mortore të 494 viktimave u janë kthyer familjeve të tyre. Ky është rezultat i punës intensive në teren, ku janë realizuar mbi 566 operacione në teren dhe janë analizuar rreth 2196 mostra të ADN-së”, thuhet në komunikatë./KosovaPress/