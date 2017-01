Përfitimet shëndetësore nga konsumimi i mandarinës

Mandarinat janë një burim i pasur me vitamina dhe minerale dhe kanë përmbajtje tepër të vogël të yndyrës.

Vetëm 1 kupë më mandarina ofron 28 % të normave të rekomanduara ditore për vitaminë C. Vitamina C është antioksidant i fuqishëm i cili neutralizon radikalet e lira duke përfshirë edhe ato të cilat vijnë si rezultat i rrezeve të diellit. Vitamina C po ashtu rekomandohet për persona të prekur nga të gjitha llojet e gripit.

Mandarinat përmbajnë Beta-caroten i cili funksionon si antioksidant por që edhe mund të shndërrohet në retinol, formë kjo e vitaminës A e cila shfrytëzohet nga qelizat e syve për shikim dhe po ashtu ndihmon sistemin imunitar.

Vlerat ushqyese me fibra të një kupe me mandarina janë rreth 5% të vlerave të rekomanduara ditore për meshkuj dhe rreth 7% për femra.