Përplasja mes bandave/ Miqësia e Çiçës me ish-policin e vrarë në Bllok, çfarë i lidh dy ekzekutimet e tepelenasve

Policia gjen elementë të përbashkët në autorësinë e vrasjeve të ish-policit Ajet Zeqaj dhe të riut nga Tepelena, Elton Çiça.

Hetimet që po kryhen ende nga Policia për vrasjet zinxhir mes bandave të Elton Çiçës e Jani Aliajt, kanë bërë që në dosjen e këtyre ngjarjeve të përfshihet edhe ekzekutimi i ish-policit Ajet Zeqaj në zonën e Bllokut, në Tiranë. Burime nga grupi hetimor thanë se janë gjetur elementë dhe prova të rëndësishme që lidhin ngjarjen e 16 marsit, kur u vra Ajet Zeqaj, me atë të 1 majit, kur u vra Elton Çiça. Mësohet se dy viktimat kanë pasur një miqësi të hershme me njëri-tjetrin, madje, sipas burimeve, dyshohet se edhe kanë bashkëpunuar për çështje të trafikimit të drogës. Për rrjedhojë, edhe Zeqaj ka pasur të njëjtën përplasje me grupin tjetër, atë të Jani Aliajt, i shpallur në kërkim tashmë për vrasjen e Çiçës. Burimet thanë se nga verifikimi i tabulateve telefonike janë zbuluar biseda të shpeshta mes dy tepelenasve, Zeqaj e Çiça, si dhe mesazhe që konfirmojnë bashkëpunimin e tyre.

AUTORI I DYSHUAR

Personi i dyshuar, i cili vijon të jetë në paraburgim dhe të merret në pyetje herë pas here në lidhje me disa ngjarje të ndodhura është Ari Alinani, i cili mbeti i plagosur në atentatin në qytetin e Fierit, ku u vra Nelgert Pata. Alinani nuk ka pranuar të bashkëpunojë, duke lënë në udhëkryq hetimet për një seri ngjarjesh të rënda kriminale, me disa viktima dhe të plagosur. Policia e Tiranës ka dyshime se Alinani mund të jetë autor i vrasjes së Ajet Zeqajt, por ende nuk ka asnjë provë konkrete që ta lidhë atë me ngjarjen. E vetmja provë ku po mbështetet momentalisht grupi hetimor është një video e natës kur u ekzekutua Ajet Zeqaj, në zonën e ish-Bllokut.

Kamera e sigurisë së një minimarketi, që ndodhet pranë vendngjarjes, ka fiksuar autorin e vrasjes, i cili në atë moment ishte i pamaskuar. Ai është futur të blejë një paketë cigare aty, pak momente para se të realizonte vrasjen. Burimet thanë se në pamje autori shfaqet me profil dhe është e vështirë të dallohen të gjitha tiparet e tij, por ka ngjashmëri të madhe me Ari Alinanin.

VRASJA E ZEQAJT

Ish-efektivi policie, Ajet Zeqaj u ekzekutua me dy plumba mbrëmjen e 16 marsit, në Tiranë. Atentati me silenciator ndodhi në tunelin e një pallati, në rrugën “Nikolla Tupe”, kur viktima ishte i shoqëruar nga një miku i tij. Burime nga Policia thanë se Zeqaj kishte 20 ditë që ishte kthyer nga Franca ku kishte qëndruar disa muaj. Ai është qëlluar për vdekje nga një person rreth 1.80 m i gjatë, i veshur me të zeza dhe që mbante doreza e kapuç në kokë. Autori, që dyshohet se po e priste viktimën derisa ai ka dalë nga një lokal bastesh sportive me mikun e tij, e ka qëlluar një herë pas koke dhe një herë pranë syrit, duke e lënë të vdekur në vend.

Ndërsa shoku që e shoqëronte 41- vjeçarin nuk ka pësuar asgjë dhe është shoqëruar në Polici si dëshmitari kryesor i ngjarjes. Pak metra larg vendit të ngjarjes, shërbimet e Policisë kanë gjetur një pistoletë me silenciator, që ishte hedhur pas një bordure, e cila dyshohet se është arma e krimit. Burimet nga Policia thanë se Ajet Zeqaj ka qenë edhe pjesë e Forcave të Armatosura para se t’u bashkohej strukturave të Policisë së Shtetit. Për dy vite, nga viti 1996 e deri në vitin 1998, Zeqaj ka qenë pjesë e forcave speciale të Ushtrisë. Ndërsa në Polici ka qenë vetëm një vit, nga viti 2001 deri në vitin 2002. Panorama