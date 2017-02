Presidenti Nishani takoi ambasadorët e SHBA-ve dhe BE-së

Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani zhvilloi pasditen e sotme një takim me ambasadorin e SHBA-ve në Tiranë, Donald Lu dhe Ambasadoren e delegacionit të BE-së në Tiranë, Romana Vlahutin.

Në këtë takim u bisedua rreth shqetësimit zyrtar të ngritur nga ministri i Drejtësisë, Petrit Vasili lidhur me ushtrimin e detyrave të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.

Presidenti Nishani bëri me dije, se duke e konsideruar reformën në drejtësi me rëndësi jetike për vendin, e ka mbështetur që në gjenezë, si nismëtar i procesit, duke kulmuar me miratimin konsensual në Parlamentin shqiptar të paketës kushtetuese.

Presidenti Nishani theksoi se e konsideron shumë të rëndësishme mbështetjen konsensuale edhe të fazës së zbatimit të kësaj reforme, duke iu përmbajtur detyrimit të të gjitha palëve për të respektuar Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Në këtë kontekst, kreu i shtetit shqiptar vlerësoi angazhimin e partnerëve ndërkombëtarë, SHBA-të dhe BE-në në realizimin e kësaj reforme përmes një procesi të paanshëm, ligjor dhe të besueshëm për qytetarët shqiptarë./KosovaPress/