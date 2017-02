Prizreni përfiton mijëra euro për infrastrukturën

Ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku dhe kryetari i Komunës së Prizrenit, Ramadan Muja, nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit për financimin e projekteve infrastrukturore në komunën e Prizrenit.

MI-ja thotë se do të financojë realizimin e asfaltimit të rrugëve: Lubizhdë – Skorobishtë në vlerë prej 50,000 euro, Mazrek – Gjonaj – Bishtazhin në vlerë prej 50,000 euro, Prizren – Velezhë në vlerë prej 50,000 euro, Rogovë – Has në vlerë prej 50,000 euro. Po ashtu, MI do të financojë realizimin e projektit të shtruarjes së rrugëve me kubëza në fshatin Lubizhdë në vlerë prej 15,000 euro, si dhe Teleferiku – Prizren në vlerë 1,000,000 euro.

“Ky memorandum obligon MI-në që të sigurojë mjetet financiare për realizimin e projekteve, ndërsa Komuna e Prizrenit obligohet të sigurojë kushtet e nevojshme për realizimin e projekteve, të kryejë procedurat e tenderimit të tyre, të caktojë komisionin e vlerësimit, projekt-menaxherin, si dhe komisionin për inspektimin final të punimeve, në të cilin do të marrë pjesë një anëtar i MI-së. Komuna obligohet që të sigurojë kushtet e nevojshme, që projekti të realizohet pa pengesa brenda afatit të caktuar, në përputhje me ndarjet buxhetore dhe me kualitet të lartë”, thuhet në komunikatën e MI-së.

Po ashtu, Komuna është e obliguar të njoftojë MI-në për rrjedhat e realizimit të projektit, të kryejë çdo lloj shpronësimi të nevojshëm për të mundësuar zbatimin e këtyre projekteve, përfshirë procedurat e kompensimit në bashkëpunim me Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinorë dhe Ministrinë e Financave, si dhe të hartojë projektin për çdo investim infrastrukturor, i cili kryhet sipas këtij memorandumi./KosovaPress/