Pyetjet që duhet t’ia bëni vetes në fillim të lidhjes

Nëse mendja juaj po ecën shpejt pas një takimi të madh ose jeni në majë të seriozitetit me dikë që jeni duke dalë për një kohë, gjeni qëndrimin tuaj me këto pyetje, transmeton portali arbresh.info.

A jam i sinqertë për atë që dua? Fillimisht bëhuni të sinqertë me veten, më pas sinkronizohuni me partnerin tuaj të ri. Ka një pikëpyetje se do të frikësoni njerëzit me pyetje të mëdha, por këto pyetje janë të rëndësishme.

A jam i/e vërtetë në takimet tona? Mos hyni në takime me një rend dite. Kur veproni si një lloj mospërfilljeje me pyetjet, pa marrë parasysh se sa të mençura mendoni se janë, nuk janë kurrë delikate. Një takim i mirë është një bisedë natyrale.

Çfarë thotë instinkti im? Ka të ngjarë në jetë tuaj që instinkti juaj ju thotë, ai nuk është për ty! E shumë shpesh ju e keni injoruar. Prandaj dëgjojeni instinktin që të jeni sa më realë me veten.

Çfarë mendojnë miqtë e mi? Ka qindra studime se si ne racionalizojmë gjërat në marrëdhëniet tona romantike. Një term për të është “iluzion pozitiv” – një efekt halo që ju drejton të shihni një version të idealizuar të partnerit tuaj. Studiuesit e marrëdhënieve kanë gjetur se familja dhe miqtë në të vërtetë bëjnë një punë më të mirë të parashikojnë nëse një marrëdhënie do të funksionojë – dhe një punë më të mirë të vlerësimit të karakteristikave individuale të një partneri, si mirësia e personit tjetër në marrëdhënie./Arbresh.info