Qytetarët të pa interesuar t’u falet borxhi, nuk aplikojnë as gjysma

As gjysma e qytetarëve që kanë borxh në KEK dhe në ujësjellësin Rajonal Prishtina nuk kanë aplikuar për t’u falur borxhet e vjetra.

Afati i fundit për të përfituar nga falja e borxheve është 1 shtator, ndërkohë që zyrtarë të ATK-së kanë bërë thirrje që të aplikojnë deri në datën e caktuar në mënyrë që të përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve.

Zyrtarët e ATK-së kanë thënë se nga 1 janar deri tani janë falur borxhe në vlerë prej 12.5 milionë euro.

Në Korporatën Energjetike të Kosovws deri më tani janë falur 101 milioneuro borxh ose 40 përqind të konsumatorëve, të cilët kanë qenë në listën e faljeve të borxheve.

Drejtori i Zyrës për informim në KEK Skender Bucolli tha për KosovaPress se nga falja e borxheve kanë përfituar rreth 117 mijë e 500 konsumatorë. Sipas tij si vlerë e paraparë për falje janë 262 milionë euro.

“Nga ligji për faljen e borxheve , konsumatorët edhe borxhi total në tërë territorin e Kosovës më së shumti e ka prekur KEK-un. KEK në total ka pasur rreth 117 mijë e 500 konsumatorë, nga ta mbi 34 mijë kanë përfituar të cilat kanë pasur borxh më pak se 100 euro kanë përfituar drejtpërdrejt nga falja e borxheve. Dhe një shifër prej 30 mijë konsumatorëve kanë përfituar të cilët borxhi i tyre ka qenë mbi 100 euro mirëpo për pagesë kanë pasur nga 01 deri në 99 cent edhe këta konsumatorë kanë përfituar në mënyrë automatike , ka qenë vendim i bordit të drejtorëve. Nga ta kanë mbetur 53 mijë e 894 konsumatorë të cilët janë përfitues të programit dhe që janë paraparë të lidhin kontratë me KEK-un për faljen e borxheve në këtë rast me KEDS-in, sepse kompetencat kanë kaluar për falje të borxheve janë në zyrat konsumatorit që lidhin kontratë në zyrat e KEDS-it. Si vl erë totale e paraparë për falje ka qenë gjithsejt 262 milionë euro , ndërsa deri më tani janë falur shuma prej 101 milionë eurove apo 40 përqind. Përderisa nga vlera e parashikuar për t’u inkasuar e cila është vlerë prej 96 milionëve deri më tani janë arrit marrëveshje për 14 milionë konsumatorë. KEK edhe një herë duke u bazuar edhe në fazën e parë të cilët konsumatorë kanë prit të gjithë muaj apo ditët e fundit, u bënë thirrje që këta dy muaj të drejtohen tek zyrat e KEDS të lidhin kontrata për falje të borxheve dhe të përfitojnë nga ligji që u jap këtë mundësi”, tha Bucolli.

Ai shpreson se që të gjithë qytetarët do ta shfrytëzojnë këtë mundësi, e cila është mundësi mjaft e mirë për ta. Po ashtu Bucolli shpreson se do të arrijë t’i inkasojnë të gjitha borxhet e mbetura.

Edhe në ujësjellësin Rajonal “Prishtina” bëjnë të ditur se deri më tani janë falur 10 milionë euro ose 55 mijë konsumatorë.

Zëdhënësja e Ujësjellësit Arbërie Zogiani tha për KosovaPress se shuma totale për falje të borxheve në këtë kompani është 23 milionë euro.

“Nga ligji për faljen e borxheve publike në Ujësjellësin Rajonal ‘Prishtina’ shuma e cila ju ka takuar konsumatorëve për falje është rreth 23 milion euro . Nga kjo shumë prej 23 milionë euro, 10 milionë deri më tani janë falur, ku 55 mijë konsumatorë kanë shfrytëzuar të drejtën e tyre për faljen e borxheve , nga 75 mijë të tillë të cilët mund të shfrytëzojnë . Nuk jemi të kënaqur deri më tani me dyndjen e konsumatorëve drejt zyrave tona. Kemi pritur më shumë. Por shpresojmë që në muajt në vazhdim duke pasur parasysh se deri më datën 1 shtator është koha kur ky ligj është fuqi. Ne shfrytëzojmë rastin që t’iu bëjmë thirrje të gjithë konsumatorëve tanë që ta shfrytëzojnë këtë të drejtë sa më parë që të jetë e mundshme dhe të vijnë me kërkesat e tyre për të hyrë në riprogramim dhe për të bërë kërkesën për faljen e borxheve”, tha Zogiani.

Zyrtarët e Administratës Tatimore të Kosovës kanë thënë se janë duke zbatuar për Faljen e Borxheve Publike. Ata kanë bërë thirrje borxhlinjtë që ta shfrytëzojnë këtë të drejtë për shlyerjen e borxheve.

“Të gjithë personat fizikë dhe juridikë (përveç ndërmarrjeve shoqërore nën menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të cilët kanë borxhe ndaj ATK-së deri më 31 Dhjetor 2008, mund të përfitojnë nga falja e borxhit, nëse plotësojnë kriteret dhe iu nënshtrohen procedurave të parapara nga ATK për faljen e këtyre borxheve. Për të përfituar nga falja e borxheve ndaj ATK-së, tatimpaguesi duhet: Të kryej pagesën e plotë të tatimit bazë (kryegjësë) për periudhën nga 01 Janar 2009 deri me 31 Dhjetor 2014, ose Të lidh marrëveshje me ATK, për pagesën e borxheve me këste, për periudhën 01 Janar 2009 deri me 31 Dhjetor 2014. Vetëm tatimpaguesit të cilët shfrytëzojnë këtë mundësi dhe përmbushin detyrimin e kërkuar deri më 01 Shtator 2017, do të përfitojnë nga falja e borxhit.”, thuhet në përgjigjen e zyrtarëve të ATK-së./KosovaPress/