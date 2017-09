Qytetet që do të mbeten pa rrymë

KEDS-i, të martën, ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike për qytetet e Kosovës në disa nga ditët e ardhshme.

Orari i plotë:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Koliq do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Keqekollë-Hajkobillë (Kodi: 14016004) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe revizioni i LP 10 kV.

Më 14.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.31 Mark Isaku (Kodi: 12000022) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bahollët dhe Tophanja,Meto Bajraktari, Bicurri, Art Konstruksion,”BH-Home” Shpk. Mentor Pllana-Dardania.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 14.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.32 SHKSH (Kodi: 12000023) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

Qyteza Pejton, qendra (një pjesë) Remonti.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Më 14.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.33 Remonti Kabllovik (Kodi: 12000024) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Remonti 1/1

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 14.09.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zhupa (Kodi: 31000026) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manasteric, Llokvicë, Neprogoshtë, Reqan, Pllanjan, Lubinjë e Epërme, Lubinje e Ulët, Gornja- Sellë, Mushnikovë, TS Prevalla, hotel Sharri, TS Sat Styro,TS Shpia e Bardhë, Sredska, Stajkovc, Bogoshevc dhe Drajqiq.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Dikanca do të ndërprehet:

Hyrja 35 kV (Kodi: 300370) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Brodi dhe bizneset: N.P.T “Kuk Comerc”(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikancë, Baqka, Dikanca, Leshtani dhe Radeshi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i Mbrojtjes rele.

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Dikanca do të ndërprehet:

Dalja 35 kV (Kodi: 300370) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Brodi dhe bizneset: N.P.T “Kuk Comerc”(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikancë, Baqka, Dikanca, Leshtani dhe Radeshi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i Mbrojtjes rele.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ponosheci (Kodi: 80080006) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Guskë, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orizë, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionimi i LP 10 kV (ndërrimi i shtyllave, izolatorëve, përçuesëve etj.)

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Denji (Kodi: 82081007) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Çifllak, Denj, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Perforcimi i shtyllës së drurit 12m në LP Dejn degëzimi Guri I Kuq.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Malisheva (Kodi: 82082004) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.535 prof. Hamdi Berisha, rr.554 Viliam Voker, rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, rr.602 Gjergj Kastrioti – Skendërbeu, rr.603 Adem Jashari, rr.604 Imer Krasniqi, rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.606 Pavarësia, rr.608 Hamdi Berisha, rr.610 Hizri Mazreku, rr.611 Jahir Mazreku. rr.612 Uiliam Uoker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmizë, Lubizhdë (1 konsumator), Senik (1 konsumator).

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i NS 10(20)/04 kV dhe Largpërçuesit 10(20)kV-ajrorë (vendosja e 3 shtyllave 12 m, njëra shtyllë duhet të vendoset në LP ekzistues duke zëvendësuar një shtyllë të drurit).

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dragobili (Kodi: 82082006) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.535 prof. Hamdi Berisha, rr.554 Viliam Voker, rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, rr.602 Gjergj Kastrioti – Skendërbeu, rr.603 Adem Jashari, rr.604 Imer Krasniqi, rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.606 Pavarësia, rr.608 Hamdi Berisha, rr.610 Hizri Mazreku, rr.611 Jahir Mazreku. rr.612 Uiliam Uoker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmizë, Lubizhdë (1 konsumator), Senik (1 konsumator).

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të betonit.

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Skivjani (Kodi: 80080009) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e një konzolle dhe vendosja e përçuesit në një shtyllë të re.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 14.09.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sllovia(Kodi: 41000003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dobratin, Gushtericë e Poshtme, Livagjë,Sllovi, Smallush, Çollapek, Gllavicë dhe Marevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i L.P. dhe pastrim trasesë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kosovapetrolli(Kodi: 40041003) prej orës 13:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fe-Rr.”G.Terbeshi”,Talinovci I Jerlive,Muhovci,Prelezi I Jerlive dhe I Muhagjerëve dhe Bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i e shtyllës se betonit 10kV.

Më 14.09.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zona Industriale(Kodi: 41000009) prej orës 16:00 deri në orën 19:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: TS Emonek, TS Coca Cola, TS Motrat Binjake, TS Janina, TS Agim Nita, TS Mulliri Millenium, TS Xella, TS Pofix, TS Semerana, TS Ekzoni, TS Keja Company, TS UBT, TS Muja dhe TS Gega.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës në rrjet.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Gjilan II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kufca (Kodi: 60061006) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat:

Kufc, Stanishor, Mellc, Strazhë, Kosmatë, Dragancë, Manastir, Mozgovë, Makresh i Ulët dhe i Epërm, Draganci i vjetër.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe ndërrim i shtyllave.

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Gjilan IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV TS 24(Halla e Sporteve ) (Kodi: 60063001) prej orës 11:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Halla e Sporteve dhe banesat te halla e Sporteve.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve matës rrymor.

Më 14.09.2017 në NS 35/10 kV Gjilan IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bregu i thatë (Kodi: 60063011) prej orës 12:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bregu i Thatë, Arbëria, Lagjja e Tekstilit dhe banesat e socialit.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve matës rrymor.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 14.09.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavci, Gjurgjeviku i Vogël, Kërnici, Shtupeli, Bingjë, Grapci, Leskoci, Krusheva e Vogël, Radulloci, Pataqani, Zllakuqani, Krusheva e Madhe, Ranoc, Berkova dhe Rudica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë, ndërrimi i ormanit të tensionit të ulët dhe ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 14.09.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ekstra (Kodi: 73000006) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Shotë Galica, Azem Bejta, Lutfi Musiqi, Shalës, Drenicës, Adnan Shyti, Hoxhë Kadri Prishtina, 2 Maji, Osman dhe Shaban Bunjaku, dhe fshati Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 14.09.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Poleti (Kodi: 73000007) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Sitnicës, Barakat, Sahiti 2, TSB Vushtex dhe TS Nr. 8.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 14.09.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shkolla Policore (Kodi: 73000008) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Spitali i qytetit, Stacioni policor dhe Shkolla policore.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 14.09.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Martiraj (Kodi: 73000009) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gojbulë, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishtë dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 14.09.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 09:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e përçuesit të ri dhe konzollave.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 14.09.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Polaci, Krushefci, Dashefci, Qirezi, Baksi, Kozhica,Prellofc, Kracmirofc,Krasaliq, Likoshan, Gradicë, dhe Godanca.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në LP Qirezi.