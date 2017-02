Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama me rastin e Shën Valentinit ka botuar në Facebook një foto me shkodranin Pashko Ashiku, e shoqëruar me shprehjen “ha me sy” të zgjedhurën e tij të zemrës.

Shkrimi i kryeministrit Rama:

“Dashurimisht nga Valentini yt”

Shprehja e famshme e Shën Valentinit, shkruar, sipas traditës, në një pusullë për një konfidente të tij përpara se të jepte jetën si martir, lexohet qartazi në vështrimin e ekzaltuar të qytetarit sqimatar të Shkodrës, Pashko Ashikut – nëse nuk do ta kishte patur kështu mbiemrin, do të duhej t’ja kishim shpikur për këtë rast – i cili e “ha me sy” të zgjedhurën e tij të zemrës.