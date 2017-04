Euro-deputetët Knut Fleckenstein dhe David McAllister të martën kanë nisur zyrtarisht vizitën në Tiranë për të ndërmjetësuar zgjidhjen e krizës politike.

Takimi i parë i dy zyrtarëve të BE po mbahet me kryeministrin Edi Rama dhe kryeparlamentarin Ilir Meta te kryesia e Kuvendit.

Mësohet se në këtë takim Fleckenstein dhe McAlister do të paraqesin edhe një platformë me disa pika për zgjidhjen e ngërçit, që pritet t’i paraqitet edhe kreut të opozitës Lulzim Basha me të cilin do të takohen më pas.