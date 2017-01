Serbia në alarm: Thaçi vendos kontakte direkte me Trump-in

Gazeta beogradase “Danas”, e cila raportoi drejtpërdrejt nga Washingtoni, shkruan se Hashim Thaçi është lideri i parë ballkanik që ka vendosur kontakte me administratën e presidentit të sapozgjedhur të SHBA-së, Donald Trump, duke i potencuar takimet me liderët republikanë Bob Dole dhe James Demint.

Këto burime serbe pohojnë se është veçanërisht i rëndësishëm takimi me senatorin Bob Dole, njeri i afërt me presidentin e ri amerikan.

Këto ditë u konfirmua se ish-kandidati presidencial amerikan Bob Dole është emëruar si zëvendëskryesues i ekipit tranzitor të Presidentit Trump. Gazeta serbe përkujton se Kosova, pas Izraelit, është vendi i dytë në botë për donacione amerikane për kokë banori.

Siç shpjegojnë burimet e gazetës në Washington, Thaçi, i cili nga e hëna deri të enjten është në një vizitë zyrtare në SHBA, do të takohet me zëvendëspresidentin amerikan, Joe Biden, në Shtëpinë e Bardhë”, por gazeta potencon “se janë konfirmuar edhe takimet e tij me senatorë republikanë me ndikim, siç është Bob Corker, kryesues i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senatin amerikan, senatoret nga Iova, Joni Ernst, të cilët konsiderohen shumë të afërt me administratën e Trumpit, si dhe diskutime me liderë republikanë dhe demokratë në Kongres”.

Burimet e Danas-it komentojnë se është “edhe më e rëndësishme” që presidenti kosovar është takuar me dy ish-senatorë me ndikim të madh, Bob Dole, “të vetmin ish-kandidat për president i cili e ka mbështetur Trumpin gjatë fushatë zgjedhore, i cili së fundi është emëruar zëvendëshef i ekipit transitor të Trumpit”, si dhe me James DeMintin, shefin e institutit amerikan me ndikim, Heritage Foundation, dhe për të cilin mediet amerikane spekulojnë se “vjen nga një krah tejet konservator i partisë Republikane dhe se është një nga personat më me ndikim në ekipin transitor të Trumpit”.

“Fondacioni Heritage ka përgjegjësinë për të hartuar politikën e administratës së re amerikane, kurse Bob Dole është i njohur si një nga lobuesit veteranë të kosovarëve në SHBA dhe njëra nga rrugët kryesore në Prishtinë mban emrin e tij” – pohojnë burimet e gazetës serbe në Amerikë.

Gazeta e Beogradit përkujton se mediet e huaja kanë raportuar se pikërisht Dole e ka bindur Trumpin që të bisedojë me presidentin e Tajvanit, gjë që i ka dhënë fund traditës katër-dekadëshe të presidentëve amerikanë të cilët i janë shmangur kontakteve me Tajvanin për të mos zemëruar Kinën.

Gjithashtu, burimet e “Danas” nga Uashingtoni shkruan se Thaçi do të zhvillojë takime private në Nju Jork me anëtarë të kabinetit të ardhshëm të Trumpit, ndërkaq në kuadër të agjendës jozyrtare është paraparë që të zhvillojë diskutime edhe në organizata me ndikim të tilla si Këshilli Atlantik dhe Brookings Institute.

Presidenti kosovar, shkruan “Danas”, është shprehur se qëllimi i vizitës së tij në SHBA është “konfirmimi i marrëdhënieve shumëvjeçare strategjike mes Kosovës dhe SHBA-së, diskutimet për integrimet euroatlantike, si dhe transformimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ushtrinë e Kosovës”.

Ndërkaq, “Danas” potencon se Kosova është në vendin e dytë në botë, menjëherë pas Izraelit, për sa i përket ndihmave që i merr nga SHBA për kokë banori. Këtë e ilustron më së miri fakti që vitin që shkoi është konfirmuar që Kosova do të përfitojë nga investime të reja në energjetikë në vlerë prej disa dhjetëra miliona euro nga një fond i Mileniumit. /Telegrafi