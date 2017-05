Shefi i CIA-s shkon në Seul pas kërcënimeve të Koresë Veriore

Shefi i Agjencisë Qendrore amerikane të Zbulimit, Mike Pompeo ndodhet në Seul për bisedime me zyrtarët e zbulimit të Koresë së Jugut, ndërkohë që SHBA vazhdojnë të shprehin shqetësime të thella rreth programit koreanoverior të armëve bërthamore.

Pompeo mbërriti në kryeqytetin e Koresë së Jugut gjatë fundjavës me gruan e tij Susan dhe u takua me kreun e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës dhe ndihmësit presidencialë të nivelit të lartë.

Takimet e tyre vijnë disa orë përpara se Peniani të deklaronte të hënën se përballë presioneve të reja të SHBA-së për sanksione të OKB’së kundër Koresë së Veriut, ajo do të “përshpejtojë” “me ritëm maksimal” programin e saj të frenimit bërthamor.

Koreja e Veriut kreu një tjetër provë me raketë të shtunën, që Koreja e Jugut dhe zyrtarët e SHBA thanë se kishte dështuar. Peniani po përpiqet të ndërtojë një raketë me rreze të gjatë, e cila të jetë e pajisur me mbushje bërthamore dhe të mund të përshkojë 9.000 kilometra për të arritur deri në SHBA.

Këshilltari i Sigurimit Kombëtar i SHBA H.R. McMaster tha të dielën se do t’i përmbahet marrëveshjes me Korenë e Jugut për të përballuar koston e një sistemi të ri të mbrojtjes nga raketat, i cili po instalohet përballë kërcënimit të Koresë së Veriut. Por McMaster tha se SHBA po bën thirrje gjithashtu që Seuli të paguajë një pjesë të kostos në të ardhmen.