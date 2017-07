Bashkëthemeluesi i Tesla njëherësh shefi ekzekutiv Elon Musk, kanë ndarë imazhet e para të modelit të tretë të kompanisë elektrike të makinave, menjëherë pas daljes nga linja e montimit.

Sipërmarrësi ka publikuar foton e parë të Model 3 të veturës elektrike, jashtë kompanisë Tesla në Kaliforni.

Modeli me katër dyer do të jetë i disponueshëm për publikun, me një çmim bazë prej $ 35,000 ose (£ 27,100./KosovaPress/