Sekretari amerikan i Shtetit, Rex Tillerson do të vizitojë Ukrainën pas samitit G20 në Hamburg, për të dërguar porosinë se Uashingtoni do të mbetet i përkushtuar për sovranitetin e këtij shteti, ka bërë të ditur sot Departamenti i Shtetit.

Tillerson do të vizitojë Ukrainën të dielën, më 9 korrik, dhe do të takohet me presidentin Petro Poroshenko dhe reformatorët në qeveri dhe grupet jo qeveritare, thuhet në kumtesë, transmeton AFP.