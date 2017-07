Toquel debuton në tregun shqiptar me “Lambo” (Video)

Ashtu edhe siç e kemi paralajmëruar reperi Toquel ka publikuar sot këngën e tij “Lambo”

Kjo këngë flet për femrat të cilat e shikojnë anën materiale të një mashkulli shkruan Gazetablic.

Kënga dhe Spoti është realizuar në menyrë shumë profesionale nga “Mojo Productions”.



Ndërkohë tekstin dhe muzikën e ka bërë vetë këngëtari. Toquel për ata që nuk e njohin është një reper i cili ka bërë karrierë shumë të suksesshme edhe në Greqi, ku klipet e tij kanë miliona shikime në YouTube.

Ndërkohë producenti i këngëtarit Toquel i ka thënë portalit tonë që këngëtari pas dy jave do të lansojë edhe një këngë e cila do të vjen në bashkëpunim me një nga anëtarët e “Mojo Productions”.

Për më shumë detaje shikojeni videon më poshtë.