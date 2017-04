Dita e sotme për reperin Stresi është një nga më të trishtat.

Ai ka bërë të ditur përmes një foto në rrjete sociale se i afërmi i tij Gojart Lushaj ka ndërruar jetë.

“Me preve me bes vllai im Gojart Lushaj me le pa vlla pseeeeeeeeeee ikeeeeeee,”-përfundon postimi i tij në rrjete sociale ku reperi shfaqet në një foto me të ndjerin.