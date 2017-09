Vajza e Lutës me këmishë të gjyshes (Foto)

Edhe pse e re në moshë, Kënga Haziri ka arritur të ‘kap’ vëmendjen e medieve rozë, aq sa të mos qëndrojë kohë e gjatë pa u përmendur të paktën njëherë

Kënga, vazhdimisht bie në sy falë pamjes së saj, linjave perfekte e madje edhe një fiziku mjaft të bukur.

E nuk ka se si të mos jetë e tillë, derisa këtë bukuri ka trashëguar nga të dy prindërit, për të mos thënë në masë më të madhe nënës së saj, këngëtares Mirvete Bajrami, e cila kur flitet për bashkëshortet e politikanëve të skenës sonë politike, rangohet gjithmonë ndër të parat.

Vajza e çiftit të njohur, shfaqet mjaft aktive në rrjete sociale, me ç’rast publikon imazhe goxha provokuese, derisa ky që do ju sjellim më poshtë nuk ngjason aspak me ato paraprake, shkruan Kosovarja.

E veshur me një këmishë që ngjason të jetë e veshjeve tradicionale, Kënga, befason me paraqitjen e saj, dhe duket se i ka në qejf ato.

Thënë të drejtën i shkon shumë, me fizikun e jashtëzakonshëm që gëzon, por nëse është e saja apo t’ia ketë dhuruar gjyshja, kjo mbetet një dilemë.