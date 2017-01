Vendet që ditëve të ardhshme nuk do të kenë rrymë

KEDS njofton se në disa vende të Kosovës ditëve të ardhshme. Ja cilat janë ato:

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 25.01.2017 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Radavci (Kodi:50000004) prej orës : 08:00 deri në orën : 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogana dhe Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë në LP, kontrollimi i izolatorëve dhe shkarkuesve katodikë.

2.

Më 25.01.2017 në TS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Kastrati (Kodi:51000007) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Bajrush Lajqi, TS Dardania, TS Orasha, TS Hervoqi, TS Llozhan, TS Zllapeku, TS Duboqaku, TS Kastrati, TS Kastrat Kulla, TS Kastrat Kisha, Babiqi, Pishtani, Belinca dhe konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i 4 shtyllave TM dhe izolatorëve VHD.

Ferizaj

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 25.01.2017 në TS 35/10 kV Ferizaj 3 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Gaçka (Kodi:40042002) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ferma Greme, Gqaka, Kulla Greme, Kupint Greme, Te Servisi Greme, Bajnica, Sema , Prushaj, Sllatina dhe konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i 4 shtyllave të tensionit të mesëm dhe i izolatorëve VHD.

Gjakovë

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 25.01.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Beci (Kodi:80080010) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, rr.Mark Malota (6 konsumatorë), Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i ndarësit linjor me baza në TS – Trakaniq 1, TS-Beci (te Shpend Shabani) revizionimi i oramnit TU (ndërrimi i ndërprerësve, bazamenteve të siguresave të TU), kontrollimi-shtimi i trafovajit, pastrimi i hapësirës jashtë dhe breda TS-it.

Gjilan

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 25.01.2017 në TS 35/10 kV Gjilani IV do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Br. i thatë (Kodi:60063011) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Bregu i Djegur, TS Arbëri , TS Te Tekstili, TS Banesat Sociale, TS rr. e Kumanovës dhe TS Stadioni i Ri.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i 2 shtyllave TM dhe izolatorëve dhe ndërrimi i përçuesit.

Mitrovicë

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 25.01.2017 në TS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Likovci (Kodi:74000001) prej orës 10:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Likovci, Morinë, Morinë 2, Morinë 3, Likocë i Ri, Plluzhinë, Shtuticë, Makermal, Tushillë, Rezallë dhe konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të 10kV.

Prishtinë

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 25.01.2017 në TS 220/35/10 kV Podujevë do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Ballovci (Kodi:74000001) prej orës 10:30 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkish 1, Surkish 2, Lladofc, Sfeqel, Sfeqel Shkolla, Dumosh, Shajkovc, Shajkovc 1, Surdullë, Drazhnje, Rakinicë, Turiqicë, Surkish, Dumosh dhe konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i kabllove në NS 10/0,4 kV Sveqël.

2.

Më 25.01.2017 në TS 35/10 kV Drenas do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi:16021004) prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obri, Antena e Valës, Obri Mulliqët, Terdefc, Shtrubullova 1, Shtrubullova 2, Krajkovë, Damanek, Baicë, Shtrubullovë dhe konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja dhe promontimi i shtyllave.

Prizren

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 25.01.2017 në TS 110/10 kV Prizreni 3 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Zhupa (Kodi:31000026) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fruti, Planjan I, Planjan II, Nepregoshtë, Manasterica I, Manasterica II, Struzha I, Shtëpia e Malorëve, Reqani, Llokovica dhe konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë në largpërçues.

2.

Më 25.01.2017 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Ortakolli 1 (Kodi:30000002) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ortakolli IV, Ortakolli IX, Ortakolli X, Ortakolli V, Ulqini i Ri, Sadri Hoxha, Xhamia e Millanoviqëve.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave dhe bartja rrjetit në shtylla të reja të tensionit të mesëm.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 25.01.2017 në TS 110/10 kV Prizreni 3 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Dardania (Kodi:31000017) prej orës 11:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fruti, Planjan I, Planjan II, Nepregoshtë, Manasterica I, Manasterica II, Struzha I, Shtëpia e Malorëve, Reçani, Llokovica dhe konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: energjizimi i TSSH në bazë të pëlqimit elektro-energjetik të lëshuar nga KEDS.