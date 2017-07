Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS njofton se në disa vende të Kosovës nuk do të ketë rrymë.

Ja cilat janë ato:

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 04.07.2017 në NS TS 35/10 kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Janjeva (Kodi 10014011) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Janjeva, Shashkovci, Akllapi, Terbuvci, Gushterica e Epërme Shushica.

Arsyeja e ndërprerjes: shkyçje emergjente-ndërrim i ndarësit.

2.

Më 06.07.2017 në NS TS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gllobari (Kodi 16021008) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci,Tërsteniku, Çikatovë, Gllanasellë dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: demontim – montimin e shtyllave 10 kV.

3.

Më 05.07.2017 në NS TS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shtrubullova(Kodi 16021004) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci, Tërsteniku, Çikatovë, Gllanasellë dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: demontim -montimin e shtyllave 10 kV.

4.

Më 05.07.2017 në NS TS 35/10 kV Prishtina III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rilindja(Kodi 10011012) prej orës 10:30 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pallati i Shtypit “Rilindja”

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrim i grupeve matëse.

5.

Më 05.07.2017 në NS TS 35/10 kV Prishtina III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Termokosi(Kodi 10011015) prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Termokosi

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrim i grupeve matëse.

6.

Më 06.07.2017 në NS TS 35/10 kV F.Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fab.e ushqimit te kafsheve(Kodi 15018011) prej orës 10:30 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fabrika e ushqimit të kafshëve.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrim i grupeve matëse.

7.

Më 06.07.2017 në NS TS 35/10 kV F.Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hekurudha e Kosovës (Kodi 15018013) prej orës 12:30 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hekurudhat e Kosovës- Fushë- Kosovë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrim i grupeve matëse.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.07.2017 në NS TS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj (Kodi 18024001) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

2.

Më 05.07.2017 në NS TS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi 14000010) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 kV në NS.

3.

Më 05.07.2017 në NS TS 35/10kV Prishtina II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mekanika (Kodi 10010000) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenzimi vetanak, Senol ATA “Konak”SHPK.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

4.

Më 05.07.2017 në NS TS 35/10kV Prishtina II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Veterniku 1 (Kodi 10010007) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Dukagjin 7.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

5.

Më 05.07.2017 në NS TS 35/10kV Prishtina II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Don Bosko(Kodi 10010007) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Don Bosko.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.07.2017 në NS TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

LP.10kV QMI (Kodi 41000008) prej orës 16:00 deri në orën 19:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Lab Oil, Atlantik Group, Cement Plus, TS Zeke Jasiqi, TS Fatmir Kuqi, Dekon, Universiteti Fama, Arjeta Group, Besart Krasniqi, Solid, TS fortesa, UTP”Starti”, Hidroizolim Samir Shala, Buqaj, Baki Automobile, Elektrostublla e shume biznese të tjera.

Arsyeja e ndërprerjes: realizimin e punimeve sipas zgjidhjes teknike nr:9421.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.07.2017 në NS TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pylltaria (Kodi 40043004) prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kërbliqi dhe Leskovica.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP ndërrim i izolatorëve.

2.

Më 05.07.2017 në NS TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

LP.10kV Burgu (Kodi 41000008) prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Burgu.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, si dhe revizion i kthinës etj.

3.

Më 05.07.2017 në NS TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

LP.10kV Zona Industriale (Kodi 41000009) prej orës 12:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Emonek, TS Coca Cola, TS Motrat Binjake, TS Janina, TS Agim Nita, TS Mulliri Millenium, TS Xella, TS Pofix, TS Semerana, TS Ekzoni, TS Keja Company, TS UBT, TS Muja dhe TS Gega.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, si dhe revizion i kthinës etj.

4.

Më 05.07.2017 në NS TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

LP.10kV Shkolla e mesme”Adem Gllavica” (Kodi 41000010) prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla e mesme “Adem Gllavica”.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, si dhe revizion i kthinës etj.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 07.07.2017 në NS TS 110/35 kV Gjakova do të ndërprehet:

Dalja 35 kV Hidrosistemi Radoniqi (Kodi 800810) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Hidrosistemi Radoniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrim i grupeve matëse.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.07.2017 në NS TS 110/35/10kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pataqani (Kodi 82000001) prej orës 10:00 deri në orën14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Pataçan i Ulët, Pataqan i Larte, Drenoci, Sanoci, Ipko, Zatriqi, Pastasella dhe Vrajaka.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllës në LP10 kV Pataçan degëzimi Pataçan i Epërm.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 05.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilani II do të ndërprehet:

LP 10kV Malisheva (Kodi 60060018) prej orës 10:20 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: riparim i shtyllës dhe kyçja e degëzimit për Dobërqan.

2.

Më 05.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilani III do të ndërprehet:

LP 10kV Perlepnica (Kodi 60062002) prej orës 10:20 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: riparim i shtyllës dhe kyçja e degëzimit për Dobërqan.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilani II do të ndërprehet:

LP 10kV Kufca (Kodi 60061006) prej orës 11:00 deri në orën15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrim i shtyllave.

2.

Më 05.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilani I do të ndërprehet:

LP 10kV Dalja 9-it (Kodi 60060019) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bojanina, Plisat, te Simpo dhe Neë Co Qeliku.

Arsyeja e ndërprerjes: revizion.

3.

Më 05.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilani II do të ndërprehet:

LP 10kV Frigoriferi (Kodi 60061005) prej orës 12:00 deri në orën13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: te Sokoli, Dheu i Bardhe-Poligoni, te Baja- Bazeni, TS Poredini, te Spitali Mental.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 05.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilani II do të ndërprehet:

LP 10kV Kufca (Kodi 60061006) prej orës 13:00 deri në orën14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: revizion.

5.

Më 05.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilani II do të ndërprehet:

LP 10kV Dalja e KFOR-it (Kodi 60061009) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Xhamia e Medresesë, Konvikti, KFOR-i, Ambulanca e Dardanisë dhe Xhaxhi.

Arsyeja e ndërprerjes: revizion.

6.

Më 05.07.2017 në NS 35/10 kV Gjilani II do të ndërprehet:

LP 10kV Morava e Binqes (Kodi 60061013) prej orës 15:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e banesave dhe KFOR-i.

Arsyeja e ndërprerjes: revizion.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 05.07.2017 dhe 06.07.2017 në NS TS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

LP 10kV Ekstra (Kodi 73000006) prej orës 08:00-11:00 dhe nga ora 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Shote Galica, Azem Bejta, Lutfi Musiqi, Shales, Drenicës, Adnan Shyti, Hoxh Kadri Prishtina, 2Maji, Osman dhe Shaban Bunjaku dhe fshati Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave te betonit.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.07.2017 në NS TS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

LP 10kV Qytet e fshatra (Kodi 73000003) prej orës 13:00 deri 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.07.2017 në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

LP 10kV Radavci (Kodi 50000004) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogna dhe Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave.

2.

Më 05.07.2017 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

LP 10kV Lumbardhi (Kodi 53000005) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lluka e Epërme, Lluke Gecaj, Pozhari, Gllogjani, Shapteja, Lumbardhi, Irzniqi, Ratisha, Gramaqeli dhe Mazniku.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

3.

Më 05.07.2017 në NS 35/10kV Isniqi do të ndërprehet:

Trafofusha 35/10 kV Isniqi (Kodi 530570) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gani Imeraj, “Lika Trade” Sali Likaj, Isniq- Zukaj dhe Januzaj, Farika e pompave, Demehalilët I, Demehalilët II, Ntp Stina Sadik Gjikokaj, Metaliku –Ukaj, Parketara-Ëood Industry, Gogaj AG.Hulaj, Bletaria, Pushimorja e fëmijëve, Fabrika e mjaltit, TS Zukajt, Kaqorraj Beton.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 05.07.2017 në NS TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

LP10kV Bajram Curri (Kodi 30033008) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Kukësi, Xhevat Berisha, Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat, Bajram Curri, Ëiliam Ëalker; afariste:”Afioni”, Etem-Trade”,”EULEX”,”Kuk-Komerc”,”Sharri Beton” dhe “Sharri Pllast”.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

Më 05.07.2017 në NS TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

LP 10kV Metaliku (Kodi 30033006) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Metaliku.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.