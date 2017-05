Veprimet për ta fituar zemrën e mashkullit që ju pëlqen

Rregulli fillestar për ta bërë atë të bjerë në dashuri me ty është të jesh vetvetja dhe pse në fillim të historive ne shtiremi si një person më i mirë seç jemi. Ai do ta kuptojë këtë në çastin kur do të lodhesh së shtiruri si gruaja e ëndrrave të tij dhe do të fillosh të jesh vetvetja, transmeton “Zeri.info”

Shumë femra e kanë të vështirë që “të hapen” dhe të jenë me mashkullin e caktuar. Edhe pse përpiqen ato prapë se prapë e kanë të vështirë arritjen e qëllimit. Në vazhdim do të paraqesim këshilla për të arritur atë që pret prej kohësh, ta bësh atë të jetë me ty dhe ta ndjejë edhe ai të njëjtën gjë sikurse ti.

Trego vetëbesim

Nuk mjafton që thjesht të jesh vetvetja. Duhet edhe të kesh besim te vetja. Shumë gra mbeten vetëm për shkak të vlerësimit të ulët që kanë për veten. Përpiquni ta kujtoni ndonjë vajzë që njihni e cila nuk është e bukur, por mendon se mund ta ketë çdo burrë që do dhe ia del. Filozofia e femrave me vetëbesim është: nuk ka rëndësi pamja, rëndësi ka ajo që ti mendon për veten tënde. Ia vlen ta provosh (pa u bërë qesharake sigurisht), sepse funksionon! Apo ti je shumë e ndrojtur dhe nuk di si ta promovosh veten. Ja një këshillë për t’u mbajtur në kujtesë: mendo cilat janë pikat e tua të forta. Ke sens humori? Përdore! Djemtë e pëlqejnë po aq sa femrat!

Ji vetvetja

Rregulli fillestar për ta bërë atë të bjerë në dashuri me ty është të jesh vetvetja edhe pse në fillim të historive ne shtiremi si një person më i mirë seç jemi. Ai do ta kuptojë këtë në çastin kur do të lodhesh së u shtiruri si gruaja e ëndrrave të tij dhe do të fillosh të jesh vetvetja. Çfarë do të ndodhë atëherë? Atij mund të mos i pëlqejë ajo që do ta shohë, do ndihet i tradhtuar dhe me shumë gjasa do të largohet prej teje. Fundja fare, ti ke aq respekt për veten sa të mendosh se do të dojë për atë që je, apo jo?

Sa më e bukur

Përshtypjet e para janë gjithmonë të rëndësishme. Jo se të tjerat nuk kanë rëndësi, por nëse dukesh bukur sa herë ai të sheh, gjërat do t’i kesh më të thjeshta. Nëse je një nga ato vajza që nuk ia kanë haberin nga grimi dhe mezi dallojnë ndryshimin ndërmjet korrektorit dhe kremit pudër, lëre fatin e fytyrës tënde në duart e shoqeve dhe kutive të grimit! Ato do ta vënë në pah bukurinë që të ka falur Zoti!

Bëhu miqësore

Hapi i parë që ta bësh një djalë të të pëlqejë është t’i afrohesh atij. Kush mund t’i rezistonte shoqërisë së një fytyre miqësore dhe të qeshur? E keni vënë re se dhe pse burrat na komplimentojnë shumë, ne nuk bëjmë të njëjtën gjë? Ndryshoje këtë gjë. Thuaji sa i pashëm duket. Ai do ta kuptojë që ti e pëlqen (ki parasysh që shumicën e herëve djemtë nuk e kanë idenë që ti mund t’i pëlqesh ata). Shkrimtari Jean Giraudoux thotë rreth komplimenteve: “Po ta shohësh një grua që ndiqet nga një grup admiruesish nuk është se ata mendojnë se ajo është e bukur, por ajo u ka thënë atyre që janë të bukur”.

Luaj në fushën tënde

Ftoje në shtëpi për një çaj ose një film. Do të ndiheshe shumë rehat po ta takoje në shtëpinë tënde. Mund të bësh shumë gjëra brenda shtëpisë. Për më tepër mund ta ftosh edhe për të dalë me miqtë e tu. Ata janë njerëzit që dinë të të bëjnë të dukesh edhe më interesante sesa ai mendon tani për tani se ti je! Ata janë të mbushur për të thënë diçka të këndshme apo për të treguar histori shumë të bukura rreth teje.

Njihe atë

Për t’i hyrë në zemër duhet të hysh në fillim në mendjen e tij. Zbuloje çfarë tipi është. Pyet njerëzit që e njohin për të mësuar çfarë pëlqen dhe çfarë nuk pëlqen. Është avantazh nëse ke gjëra të përbashkëta. Ndoshta dëgjoni të dy të njëjtën muzikë ose ju pëlqen të dyve pokeri. Përfito nga informacioni që do ta marrësh. Sfidoje në një lojë letrash ose filloje një bisedë rreth grupeve që pëlqeni të dy.

Njih miqtë e tij

Për t’i pëlqyer atij përpiqu t’u pëlqesh miqve të tij në fillim. Për meshkujt miqësia është shumë e rëndësishme. Merre të mirëqenë që ai ka besim në mendimet e miqve dhe ndjek këshillat e tyre. Nëse ka diçka që e ndikon atë, ata janë miqtë…sepse për mamanë është ende herët. Kështu sa më shpejt t’i njohësh dhe t’u hysh në zemër atyre, më shumë mundësi ke të lidhesh me të!