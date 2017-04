Veseli bënë thirrje për qetësi në Maqedoni

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli është shprehur i shqetësuar për zhvillimet e orëve të fundit në Maqedoni, ndërsa ka bërë thirrje për qetësi, pasi siç ka thënë, Maqedonia është një shtet mik, që e ka pranuar pavarësinë e Kosovës.

“Jam i shqetësuar me zhvillimet e orëve të fundit në Maqedoni, të cilat po i përcjellim me vëmendje të shtuar. Maqedonia është një shtet mik, që e ka pranuar pavarësinë e Kosovës. I bëjmë thirrje faktorit politik që të ruajë paqen dhe stabilitetin. Është në interesin e të gjithë popujve në rajon që të ruhet stabiliteti dhe që krizat të zgjidhen me mjete politike”, ka shkruar Veslei në Facebook.