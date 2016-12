Veseli i gëzohet dekretimit të Ligjit për Obiliqin

Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka shkruar në rrjetin social Facebook se ndihet shumë i gëzuar me dekretimin e Ligjit për Obiliqin nga ana e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi.

Ligji për Obiliqin është miratuar ditë më parë nga Kuvendi i Kosovës.

Postimi i Veselit në Facebook:

I gëzuar me dekretimin e Ligjit për Obiliqin. Jam i lumtur që Kuvendi i Kosovës ka nxjerr një ligj, nga i cili do të përfitojnë qytetarët e zonës së rrezikuar atje. Përpos përfitimeve financiare, Komuna e Obiliqit do të ketë mundësi që të zhvillojë politika për mbrojtjen e ambientit dhe shëndetit publik, për ç’gjë tash kemi më së shumti nevojë.