VMRO-DPMNE: Zaev dha urdhër që të gjuhet në popull, vetëm për pushtet

VMRO-DPMNE-ja përmes një reagimi ka akuzuar LSDM-në se ajo nuk e do popullin dhe shtetin dhe se është në gjendje që përveç pranimit të Platformës nga Tirana , ajo është në gjendje që edhe të gjuaj në popull vetëm e vetëm të vijë në pushtet, transmeton Gazeta Express.

“LSD edhe njëherë dëshmoi se nuk e do as popullin e as shtetin. LSD për të ardhur në pushtet jo vetëm që e ka pranuar Platformën e Tiranës por ka shkelur Kushtetutën, ligjet dhe Rregulloren për punë të Kuvendit të Maqedonisë”, shkruan në reagimin partiak të VMRO-DPMNE-së.

Ata kanë shtuar se më 27 prill LSDM ka dhunuar vullnetin e qytetarëve dhe ka pamundësuar të drejtën e diskutimit të të zgjedhurve të tyre dhe jashtë gjithë procedurave ka tentuar të zgjedh kryetar të Kuvendit.

“Krimineli Zoran Zaev ka lëshuar urdhër që të gjuhet në Kuvend. Ka lëshuar urdhër të gjuhet në popullin Maqedonas, popull i cili i mbron interes shtetërore dhe nacionale. Për këtë krimineli Zaev duhet të përgjigjet”, kanë thënë nga VMRO-DPMNE, duke shtuar se LSDM duhet kthjellur dhe të kuptoj se populli nuk do të lejoj që të shiten interesat shtetërore dhe nacionale.