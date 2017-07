Zgjedhjet 2017, KQZ: Rama pëson në Elbasan humbjen më të madhe krahasuar me 2013

Partia Socialiste në qarqet e Dibrës, Korçës dhe Elbasanit, me listat shumëemërore të kandidatëve për deputetë, të kryesuar përkatësisht nga Ilir Beqaj (Dibër), Niko Peleshi (Korçë) dhe Taulant Balla (Elbasan) ka dalë me humbje në zgjedhjet e vitit 2017, krahasuar me ato të vitit 2013.

Këtë e bën të ditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve (KQZ). Kështu, krahasuar më zgjedhjet e viti 2013, në ato të vitit 2017 PS-ja mori 308 vota më pak në Dibër, 797 vota më pak në Korçë dhe 2208 vota më pak në Elbasan.

Ajo që vihet re ndjeshëm është se qarku i Elbasanit, krahasuar me vitin 2013, në zgjedhjet e vitit 2017 mori 2205 vota më pak. Një ndër arsyet e këtij rezultati është ndëshkimi që qytetarët i kanë bërë partisë së Edi Ramës, për faktin se në qarkun e Elbasanit, për të kryesuar listën shumëemrore të kandidatëve për deputetë të subjektit politik që ai drejton, Rama vendosi Taulant Ballën.

Ky i fundit njihet si një zhurmues i Ramës në parlament. Nga ana tjetër, ai është edhe një njeri i besuar i Ramës, i cili nuk ngurron të bëjë gjithçka për ta kënaqur atë. Kjo është parë shpesh në media si edhe në parlament.

Shpotitës është fakti se në 2013-n, lista shumëemërore e kandidatëve për deputetë e PS-së për qarkun e Elabasanit kryesohej nga intelektuali Ben Blushi. Mesa duket qytetarët elbasanas nuk ia kanë falur harbutërinë, që Rama dhe Balla treguan kundrejt intelektualit Ben Blushi. /GSH/