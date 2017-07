Zhysni gishtat në një gotë me ujë për 30 sekonda, rezultatet do t’ju habisin

Ka disa teste të thjeshta që ju mund t’i bëni në shtëpi dhe të mësoni shumë për shëndetin tuaj.

Mund t’ju duket e habitshme, por një gotë ujë zbulon shumë gjëra për organizmin tuaj, që mund të mos e keni menduar më parë.

Mbushni një gotë me ujë të ftohtë. Zhysni në të majat e gishtave të dorës dhe lërini për 30 sekonda. Kjo do t’ju tregojë nëse jeni të shëndetshëm apo keni probleme shëndetësore. Nëse gishtat tuaj marrin një ngjyrë të bardhë në blu, atëherë ju keni probleme me qarkullimin e gjakut.

Kështu, kjo tregon se ndryshimi i temperaturës mund të shkaktojë probleme me enët e gjakut në gishta, veshë dhe hundë.

Si rezultat, këto pjesë të trupit nuk kanë gjak të mjaftueshëm dhe mund të ngurtësohen. Problemet e qarkullimit mund të shkaktohen nga mpiksjet e gjakut që mund të jenë shumë të rrezikshme. Ato mund të arrijnë zemrën ose mushkëritë dhe të bëhen potencialisht vdekjeprurës./tesheshi.com/